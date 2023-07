Mercato Roma, offerta di 5 milioni per Akman. Ma il Galatasaray rifiuta

Tiago Pinto sta lavorando intensamente per portare rinforzi alla Roma. Ma per il gm giallorosso è importante anche guardare al futuro, e quindi monitorare alcuni giovanissimi di prospettiva. Come riportato da tuttomercato.web, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Efe Akman, centrocampista del 2006 del Galatasaray. Il giovane turco è uno dei due giocatori su cui la Roma aveva ottenuto un'opzione insieme al trasferimento in Turchia di Zaniolo. L'altro giocatore in opzione è Yusuf Demir, esterno classe 2003. Tra i due però il preferito rimane Akman, per il quale la Roma offre 5 milioni. Ma secondo quanto riportato da alcuni media turchi, il Galatasaray avrebbe rifiutato questa offerta perché ritenuta troppo bassa rispetto alle esigenze del club.