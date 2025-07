Mercato Roma, occhi su Frendrup per il centrocampo. La richiesta del Genoa

Sembrano trovare conferme i rumors provenienti nei giorni scorsi dalla Francia riguardo l'interesse della Roma per Morten Frendrup. Il centrocampista danese, salvo sorprese, dopo tre anni e mezzo in Liguria lascerà il Genoa quest'estate e su di lui si parla di interessamenti anche da parte di Real Betis e di un club di Premier League. Lo riporta TeamTalk, che specifica come presto potrebbero essere coinvolte in una possibile trattativa per il classe 2001 anche altre squadre. Alla luce delle difficoltà per arrivare a Rios e con le piste El Aynauoi e O'Riley ancora aperte per rinforzare il centrocampo a disposizione di Gasperini, il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni anche su Frendrup. Il 24enne danese nell'ultima stagione ha messo a referto 37 presenze con due gol in rossoblù. Il Genoa però non fa sconti e per il centrocampista chiede circa 15/20 milioni di euro.