Mercato Roma, occhi su Brobbey: l’Ajax chiede 25-30 milioni di euro

La Roma è in cerca di rinforzi nel reparto offensivo per la prossima stagione e ha messo gli occhi su Brian Brobbey, il giovane attaccante di 22 anni dell'Ajax. Nonostante il contratto, che lo lega al club olandese fino al 2027, il giocatore ha attirato l'interesse di numerose squadre grazie alle sue prestazioni (18 gol in 30 partite nella scorsa Eredivise). Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, la Roma sta monitorando attentamente la situazione dell’attaccante di origini ghanesi, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro dal club olandese. Brobbey ha già ricevuto diverse offerte e sembra particolarmente interessato alla possibilità di trasferirsi in Premier League. Tuttavia, la Roma monitora la situazione per capire se può trattarsi di un'opportunità.