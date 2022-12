Mercato Roma, occhi su Breithaupt: mediano classe 2002 del Karlsruhe

La Roma continua a lavorare sul mercato per regalare a Mourinho i rinforzi desiderati. Come riportato da calciomrrcato.it, Tiago Pinto starebbe seguendo con molta attenzione Tim Breithaupt, centrocampista classe 2002 in forza al Karlsruhe, Serie B tedesca. Mediano, bravo nella fase di interdizione, con la possibilità di essere schierato anche in difesa visti i 193 centimetri di altezza, il tedesco rappresenterebbe un acquisto in ottica futuro per i giallorossi, sempre attenti a profili giovani e di prospettiva. Sul ragazzo c'è anche la Fiorentina, oltre a diversi club di Bundesliga come il Borussia Dortmund, Monchengladbach e l'Eintracht Francoforte.