Mercato Roma, occhi puntati sul giovane McCausland: c’è la concorrenza dell’Atalanta

Non solo difesa nei piani di rinforzo della Roma di Tiago Pinto. Come riportato da tuttomercatoweb, il gm portoghese sta monitorando con grande attenzione anche il giovane Ross McCausland dei Rangers. L'esterno d'attacco, classe 2002, si sta mettendo in mostra sia in Europa League, che nel campionato scozzese, ottenendo l'interesse di diversi club importanti. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e questo potrebbe spingere i Rangers a venderlo prima del tempo per non lasciarlo partire a zero. La valutazione si attesta sui 450 mila euro e la Roma sembra essere molto interessata. Su McCausland c'è anche l'Atalanta ma, attualmente, nessuna delle due formazioni italiane si è fatta avanti con concretezza.