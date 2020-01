Mercato Roma, Nzonzi vola a Rennes: affare fatto con i francesi

Steven Nzonzi ha fatto le valigie e ora è pronto al lasciarsi alle spalle il Galatasaray: il centrocampista francese è in partenza da Istanbul per il ritorno in patria. E’ ormai arrivato il momento del passaggio in prestito al Rennes. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, sarebbe arrivato l’accordo tra la società francese e la Roma per lo spostamento dell’attuale campione del mondo. Dopo i corteggiamenti del West Ham, Nzonzi è pronto ad aprire la sua nuova parentesi in Francia.