Mercato Roma, Nzonzi pronto a lasciare il Galatasaray: piace anche al Celta Vigo

Tra Steven Nzonzi e il Galatasaray è stata una storia breve e intensa. Dopo un avvio di stagione buono del francese, sono arrivati i problemi con il tecnico che nell’ultimo mese lo ha messo anche fuori rosa. Come riporta il portale alfredopedulla.com, l’avventura in Turchia è ormai ai titoli di coda e sul centrocampista sono diversi i club inglesi interessati come l’Everton e il West Ham. In Francia piace al Lione, mentre nelle ultime ore si registra anche un interesse del Celta Vigo che sostituirebbe Lobotka, in direzione Napoli.