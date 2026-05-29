Rinforzare l'attacco: è questo il diktat di Gasperini che si aspetta diversi colpi in avanti per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Leggo - oltre ai nomi di Greenwood, Munoz e Summerville - sul taccuino c'è anche Leweling dello Stoccarda. Tedesco classe 2001 può ricoprire più giocare sia come esterno sinistro che destro. Piace al tecnico, ma ad oggi è considerata un'alternativa rispetto agli altri nomi. D'Amico nei prossimi giorni verrà ufficializzato e inizierà il lavoro del nuovo ds che ha già parlato sia col tecnico che con i Friedkin. Sul tavolo anche le questioni legate alle cessioni per rispettare i paletti del FFP entro il 30 giugno.