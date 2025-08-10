Lorenzo Pellegrini è un vero e proprio rebus in casa Roma. Il centrocampista giallorosso, di fatto, non è mai stato realmente a disposizione di Gasperini e, col passare del tempo, il suo ruolo rischia di scivolare sempre più ai margini della squadra. Anche il suo futuro è incerto: il suo contratto è in scadenza nel 2026 e i dialoghi per il rinnovo del contratto sono in stand by. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pellegrini sarebbe stato contattato da un club di Premier League e starebbe riflettendo sul da farsi. I tempi del suo rientro sono ancora da definire. Gasperini nel post partita dell'amichevole vinta con l'Everton ha chiarito che ancora servirà del tempo: "Pellegrini sta correndo bene, è sulla via della guarigione ma non credo possa tornare a breve".