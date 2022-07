Mercato Roma, non solo Wijnaldum: il PSG offre anche Icardi

Il filo di mercato che lega in questi giorni Roma e PSG potrebbe addirittura raddoppiarsi. Come riportato da Footmercato, dopo aver parlato di Wijnaldum, possibile nuovo rinforzo del centrocampo di Mourinho, Luis Campos avrebbe offerto ai giallorossi anche Mauro Icardi. L'attaccante argentino è in uscita ma non ha nessuna fretta di trovare un'altra squadra e non sarebbe particolarmente entusiasta di un eventuale trasferimento da capitale a capitale anche in virtù di un ingaggio (circa 9 milioni netti l'anno) che andrebbe abbassato, e non di poco.