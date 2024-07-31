La Roma continua a essere molto attiva sul mercato e, dopo l'acquisto di Soulè si punta a rinforzare anche il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da SportItalia, tra i profili che hanno attirato l'attenzione della dirigenza giallorossa c’è quello di Koni De Winter. Il giovane difensore belga è recentemente passato al Genoa, che lo ha riscattato dalla Juventus. De Winter, classe 2002, è un giocatore promettente che ha già dimostrato di avere grandi qualità durante la sua permanenza in prestito al Genoa. La sua capacità di giocare sia come difensore centrale che come terzino destro lo rende un elemento versatile, particolarmente interessante per molte squadre di Serie A. Al momento, la Roma non ha ancora avanzato offerte concrete, limitandosi a effettuare alcuni sondaggi esplorativi per valutare la situazione e le eventuali richieste del Genoa. Tuttavia, il fatto che la società capitolina stia monitorando attentamente il giocatore suggerisce che potrebbe esserci un interesse reale nel portare De Winter a Trigoria.