Mercato Roma, non solo il Besiktas su Sanches: spunta anche la pista Olympiakos

La via che unisce Roma ad Atene potrebbe essere nuovamente sollecitata. Dopo aver terminato anzitempo il prestito di Solbakken, l'Olympiakos avrebbe messo gli occhi su Renato Sanches che non è ancora sicuro di proseguire la sua avventura in giallorosso dopo il mercato invernale. Questo è quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, che aggiunge come sul portoghese ci sarebbe anche il Besiktas che ha appena scelto Fernando Santos come nuovo allenatore. Questa mossa potrebbe facilitare l'arrivo del centrocampista di proprietà del Psg dati gli ottimi rapporti tra i due che insieme hanno trionfato all'Europeo del 2016 (la parentesi più positiva della carriera di Sanches).