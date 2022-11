Mercato Roma, non solo Cremonese e Torino: su Shomurodov anche lo Spezia

Non solo mercato in entrata, in casa Roma si iniziano a valutare anche le prime cessioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo Spezia è sulle tracce di Eldor Shomurodov. L'altro nome caldo in casa ligure è quello di Musa Barrow, che arriverebbe però solo in caso di un clamoroso incrocio che porterebbe l'uzbeko in rossoblù. Shomurodov è ai margini del progetto di Mourinho che in diverse occasioni gli ha preferito anche Volpato. Appena 151 minuti giocati in stagione, distribuiti in 8 presenze ufficiali. Un solo gol, quello del momentaneo pareggio nella sconfitta contro il Ludogorets.