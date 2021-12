Mercato Roma, non solo Cagliari per Calafiori. Interessa anche all’Hellas Verona

Mazzarri lo vorrebbe in prestito. Il terzino dirà la sua al rientro dalle vacanze

Mentre Calafiori si gode il freddo della Lapponia, il suo nome scalda il mercato della Roma. Registrato l'interessamento del Cagliari che lo avrebbe chiesto in prestito fino a fine stagione, secondo quanto riporta Sportitalia, sul terzino giallorosso avrebbe messo gli occhi anche il Verona di Tudor. Il classe 2002 esporrà il suo parere solo dopo il ritorno dalle vacanze ma potrebbe decidere di lasciare Mourinho per trovare continuità. La disponibilità di Vina e il rientro di Spinazzola, infatti, potrebbero diminuire ulteriormente le sue chances di scendere in campo.