Mercato Roma: non solo Anderlecht e Bruges per Reynolds. Può tornare in MLS

Tra le operazioni in uscita, Pinto lavora anche sul terzino statunitense. Può tornare in patria

Non solo la doppia pista belga (Bruges e Anderlecht) per il terzino statunitense Reynolds. Secondo Roger Gonzalez di CBS Sports, il difensore, che al momento conta soltanto 91 minuti con la maglia della Roma, potrebbe tra le altre opzioni fare ritorno in patria. Quello che doveva essere il vice Karsdorp è tornato dallo stage con gli Stati Uniti e ieri era a Trigoria, ma potrebbe anche tornare definitivamente a casa e cioè in MLS nella sessione invernale dei trasferimenti, che inizia ufficialmente oggi.