Mercato Roma, Nizza non convinto di riscattare Kluivert: su di lui il Marsiglia

L'OM segue l'ex esterno giallorosso in caso di mancato riscatto da parte del Nizza e allungherebbe così la colonia di calciatori passati da Trigoria

Justin Kluivert è uno dei nomi più chiacchierati sulla Costa Azzurra francese. L'ex esterno della Roma, in prestito al Nizza, non sta convincendo a pieno il club che starebbe seriamente pensando di non riscattarlo a fine stagione, se possibile. Come riportato da Nice-Matin, sul ragazzo è piombato il Marsiglia. La squadra di Sampaoli ha già in rosa tre calciatori passati da Trigoria, ovvero Under, Gerson e Pau Lopez e vorrebbe aggiungere anche il classe '99 olandese alla lista. Il riscatto per il Nizza è fissato a 15 milioni di euro e diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League o Europa League e al raggiungimento di determinate presenze per Kluivert. L'Orange in stagione ha fin qui totalizzato 22 presenze arricchite da cinque gol in tutte le competizioni, e il club è attualmente al quarto posto in classifica che gli permetterebbe di entrare in Europa League.