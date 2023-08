Mercato Roma, niente Spinazzola: il Manchester United punta tutto su Cucurella

Il futuro dell'esterno giallorosso non sarà ad Old Trafford. Ten Hag punta tutto sullo spagnolo del Chelsea

Il futuro prossimo di Leonardo Spinazzola difficilmente sarà al Manchester United. I Red Devils dopo gli infortuni di Luke Shaw e Malacia, sono alla ricerca di un nuovo laterale sinistro e nei giorni scorsi era circolata la voce di un possibile interesse per l'esterno giallorosso. Come riportato da Fabrizio Romano però, il club di Old Trafford sta puntando tutto su Marc Cucurella con il quale c'è già l'intesa. Resta da trovare l'accordo con il Chelsea che avrebbe rifiutato la prima offerta di prestito oneroso a 2 milioni alla luce dei 63,5 milioni spesi per il suo acquisto appena un anno fa. Lo United però resta positivo sulla riuscita dell'operazione.