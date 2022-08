Mercato Roma, niente Lecce per Diawara: pugliesi ad un passo da Akpa Akpro

Il direttore sportivo Corvino vira su altri obiettivi. Il guineano dunque continuerà a vestire la maglia giallorossa anche in questa stagione, salvo novità degli ultimi giorni di mercato

Amadou Diawara difficilmente vestirà la maglia del Lecce. Dopo i tentativi da parte del direttore sportivo Pantaleo Corvino di convincere il giocatore, il club pugliese ha virato su altri obiettivi come Akpa Akpro, centrocampista in uscita dalla Lazio. La trattativa tra il Lecce e il club biancoceleste è in fase avanzata e potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Il guineano dunque salvo clamorose sorprese negli ultimi giorni di mercato, vestirà la maglia giallorossa (della Roma) anche il prossimo anno nonostante sia fuori dai piani tattici di Mourinho da ormai un anno.