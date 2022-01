Mercato Roma, niente Juventus per Nandez: i giallorossi ci pensano

La Roma vuole regalare un altro centrocampista a Josè Mourinho. L'ultima idea è quella di Nandez del Cagliari ma il tempo per chiudere la trattativa è molto poco e il nodo Diawara rende tutto ancora più complicato

La Roma è alla ricerca di un nuovo rinforzo a centrocampo ormai da diverse settimane. Per Mourinho l'acquisto di Sergio Oliveira non è stato sufficiente ad alzare il livello qualitativo del reparto centrale del campo e l'ultima idea è quella che porta a Nahitan Nandez. L'uruguaiano è stato offerto anche alla Juve che però dopo l'acquisto di Zakaria, ha deciso di declinare il suo possibile arrivo a Torino. Il centrocampista è da tempo ai ferri corti con la società sarda e potrebbe essere il jolly giusto per lo Special One. La Roma però è ancora alle prese con la cessione di Diawara che aspetta ancora il Valencia ma che potrebbe essere anche inserito proprio nella trattativa che porterebbe Nandez in giallorosso. La richiesta del Cagliari è di 2 milioni per il prestito oneroso più un riscatto che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni. In queste ore si intensificheranno i contatti tra le parti ma ormai di tempo ne è rimasto poco e la trattativa è molto complicata.