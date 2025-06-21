La Roma deve cedere prima di poter davvero cominciare il suo mercato in entrata e possibilmente entro il 30 giugno, così da non avere problemi con il Fair play finanziario. Shomurodov e Paredes sono sulla via dell'addio - il primo verso il Basaksehir e il secondo in direzione Boca - ma potrebbe non bastare. La cessione di Angelino all'Al Hilal avrebbe sicuramente sistemato tutto, ma al momento c'è il pericolo che Massara debba rinunciare ad uno dei big. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, l'indiziato numero uno è Evan Ndicka. L'ivoriano è arrivato a parametro zero e una sua cessione - vale intorno ai 40 milioni di euro - porterebbe ad una maxi plusvalenza. Sul centrale giallorosso c'è l'interesse della Premier, in particolare di Newcastle e Manchester United. L'intenzione è di non cederlo e di costruire la rosa a partire da un nucleo solido di calciatori, ma di fronte ad un'offerta concreta la Roma potrebbe vacillare.