Mercato Roma, Newcastle e Tottenham piombano su Ibanez. Costa 30 milioni

Abbracci, grinta e quel salto di qualità che solo Mourinho poteva garantirgli. Il finale di stagione per Roger Ibanez è stato un crescendo con il culmine della gara quasi perfetta contro il Feyenoord in finale di Conference League. Un crescendo che ha attirato gli occhi della Premier League sul difensore brasiliano acquistato nel gennaio 2020 dall’Atalanta per 8 milioni più bonus. Ora la Roma potrebbe guadarci più del triplo. Il Newcastle, infatti, ha mostrato un primo, concreto interesse per Ibanez. La Roma non lo ritiene uno degli incedibili (come Pellegrini o Abraham) ma ha fissato un prezzo alto: 30 milioni. In Inghilterra i difensori sono sempre stati pagati moltissimo e per questo difficilmente si scenderà parecchio da quella cifra.