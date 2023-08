Mercato Roma, nessuna trattativa per Lukaku: il belga aspetta la Juventus

Si allontana la suggestione che porta all'ex Inter. Il centravanti ha espresso la sua preferenza di approdare a Torino. La trattativa sarebbe resa difficile anche dal Chelsea che ha un solo slot a disposizione per il prestito in uscita

Nelle ultime ore, l'idea di vedere Lukaku con la maglia della Roma ha allettato molti. Il giocatore, in rotta con il Chelsea è ancora a caccia di una squadra, ma secondo quanto riportato da SkySport, non c'è alcuna trattativa tra il club giallorosso e l'attaccante belga. Anzi, l'ex Inter starebbe ancora sperando che l'intreccio che vede protagonisti i Blues, Vlahovic e la Juventus possa sbloccarsi, per approdare a Torino, sua destinazione preferita. L'operazione tra la Roma e il Chelsea poi, sarebbe resa ancora più complicata dal fatto che al club londinese è rimasto un solo slot disponibile per consentire il prestito in uscita (avendone già fatti 6 su 7 consentiti). Il tutto potrebbe clamorosamente sbloccarsi solo nelle ultime ore di mercato, nel caso in cui la Roma rimanesse ancora senza attaccante e Lukaku con un futuro ancora da scrivere.