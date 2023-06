Mercato Roma, nessuna trattativa concreta con Van de Beek

Il centrocampista olandese è stato offerto a Tiago Pinto. Al momento però le priorità per il club giallorosso sono altre e non c'è stato alcun contatto con l'entourage

La Roma è una delle squadre che si stanno muovendo maggiormente nell'attuale finestra di calciomercato e nelle ultime ore, ha sondato anche il nome di Donny Van de Beek. Come riportato dall'eserto di mercato Fabrizio Romano però, al momento non c'è nessuna trattativa concreta tra il club giallorosso e il centrocampista olandese che sta diverse opzioni per lasciare il Manchester United. Da quando è arrivato ad Old Trafford (settembre 2020) non è mai riuscito a confermarsi sui livelli mostrati con la maglia dell'Ajax, realizzando appena 2 gol e 2 assist in 60 presenze. Il classe '97 è stato fermato spesso da infortuni, l'ultimo grave al ginocchio che lo tiene ai box dallo scorso gennaio.