Mercato Roma, nel mirino degli osservatori giallorossi c’è Vasic del Padova

Le buone prestazioni in campionato di Aljosa Vasic, due reti e un assist in 12 presenze, non sono passate inosservate agli occhi dei club di Serie A. Come riporta Padovagoal.it il trequartista, nato e cresciuto nel Padova, è seguito con interesse dalla Roma che ha mandato i suoi osservatori all'Euganeo nelle ultime due gare casalinghe per visionare da vicino il classe 2002. Vasic è stato da poco blindato dai biancoscudati con un contratto fino al 2026.