Mercato Roma, N’Dicka non è l’unico obiettivo: occhi su Skhiri. Può arrivare a zero

La Roma si sta muovendo per costruire la rosa del prossimo anno. Per Aouar è tutto fatto, e i giallorossi hanno un prinicipio d'accordo con N'Dicka. Sul taccuino di Pinto non c'è solo il francese, ma secondo Sky Sport il gm sta seguendo un altro difensore centrale. Si tratta di Ellyes Skhiri, giocatore del Colonia che non rinnoverà il contratto col club tedesco. Il classe 1995 potrebbe arrivare a zero, ma c'è tanta concorrenza. In Europa anche Bayer Leverkusen, Siviglia e Rennes vogliono il tunisino. Ibanez potrebbe partire nella prossima finestra di mercato e Mourinho vuole rinforzi per il pacchetto arretrato.