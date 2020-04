Mercato Roma, Napoli-Veretout: un anno dopo torna di moda

Le date d’apertura e chiusura del prossimo calciomercato sono ancora incerte, ma le società si stanno comunque iniziando a muovere per non farsi trovare impreparate. Secondo quanto scrive calciomercato.com, il Napoli ha iniziato la sua rivoluzione a centrocampo dopo gli arrivi di Demme e Lobotka e un altro colpo può farlo in casa Roma. Sarebbe tornato di moda, infatti, il nome di Jordan Veretout, già vicino ai partenopei un anno fa e sempre apprezzato da Giuntoli e Gattuso. La scorsa estate non ci furono le condizioni per affondare il colpo, mentre questa volta, qualora il club giallorosso aprisse a una trattativa, troverebbe De Laurentiis pronto.