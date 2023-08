Mercato Roma, Muriel proposto ai giallorossi: Pinto ci pensa

L'attaccante colombiano è in uscita dall'Atalanta ed è stato offerto a Tiago Pinto. Il direttore sportivo sta riflettendo sulle condizioni del giocatore. Resta, però, di primaria importanza la trattativa per Marcos Leonardo

Il nome forte per l'attacco della Roma è stato individuato in Marcos Leonardo del Santos. Un suo eventuale arrivo nella Capitale, però, non pregiudicherebbe un altro acquisto low cost. Secondo quanto riportato da Sportitalia, a Tiago Pinto è stato offerto anche Luis Muriel dell'Atalanta. L'attaccante colombiano, è ormai ai margini della squadra di Gasperini ed è probabile che lascerà Bergamo. Il direttore sportivo portoghese sta facendo, al momento, le sue valutazioni sul giocatore, ma l'obiettivo numero uno è cercare di chiudere al più presto per Marcos Leonardo.