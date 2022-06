Roma, Mourinho stregato da “Zokora” Bissouma. Ma c’è l’insidia Arsenal

Il centrocampista del Brighton vorrebbe restare in Premier, ma lo Special One potrebbe convincerlo come ha fatto con Abraham. In corsa c'è sempre Douglas Luiz

Francesco Balzani

Amici e compagni lo chiamano “Zokora”. Proprio come l’ex centrocampista di Tottenham e Siviglia, uno dei simboli del calcio africano del decennio passato. In realtà si chiama Yves Bissouma, e da alcuni giorni riempie le pagine di mercato italiano oltre che di quello inglese. Nato in Costa d’Avorio ma cresciuto in Mali. Esploso in Francia (col Lille) ma valorizzato in Premier League dove approda per 17 milioni di sterline. In una squadra che dice poco come il Brighton che ora conta di ricavare almeno il doppio dalla cessione di Bissouma. Città balneare, senza pretese. L’ideale per crescere bene.

La Roma ha fiutato il ragazzo qualche mese fa, su indicazioni dello scouting. Somiglia ad Anguissa, ma secondo molti ha le potenzialità per superarlo. Manca un grande club per il salto definitivo. Anche a livello di popolarità visto che su Instagram conta “solo” 168 mila fan. Ma l’aspetto apparenza conta poco. Conta la sostanza, quella che Bissouma ha messo in questi tre anni di Premier.

Centrocampo da Premier: in corsa anche Douglas Luiz e Ruben Neves

Un campionato che al 25enne piace molto tanto che al momento preferirebbe l’Arsenal a qualsiasi altra destinazione estera come dimostra la condivisione di alcuni video in cui i tifosi dei Gunners ne chiedono l’arrivo a Londra. Questo il principale ostacolo per Tiago Pinto che ha individuato nel maliano il perfetto compagno di reparto per Matic o Cristante. Il prezzo da 35 milioni è alto, ma rientra nei parametri inizialmente programmati per l’arrivo di un centrocampista di fascia medio-alta. C’è da convincere Bissouma, e in questo Mourinho potrebbe essere decisivo come lo è stato per Abraham un anno fa. Le alternative che compaiono in cima alla lista dello Special One arrivano da posti molto vicini a Brighton. Da Birmingham ad esempio dove gioca Douglas Luiz o da Wolverhampton dove Ruben Neves sta stupendo tutti. Forse troppi visto che la valutazione è superiore ai 40 milioni. La Premier, amore sempre forte per Mou che da qui ha prelevato i migliori due acquisti della scorsa stagione (Rui Patricio e Abraham), da dove arriva Matic e da dove potrebbe arrivare anche il colpo d’estate.