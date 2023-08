Mercato Roma, Morata potrebbe restare all’Atletico Madrid: proposto il rinnovo

La possibilità di vedere Alvaro Morata vestire la maglia giallorossa è ormai molto remota. L'attaccante spagnolo, nelle ultime settimane, ha allontanato sempre di più l'ipotesi di un possibile approdo alla Roma. Inoltre, Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, l'Atletico Madrid avrebbe proposto al giocatore un rinnovo fino al 2027. L'ex Juventus, ad oggi, ha già un contratto che lo lega ai colchoneros fino al 2026. Dopo essere stato accostato a diverse squadre, si fa sempre più plausibile la possibilità che Morata resti ancora a Madrid. Decisivo in questa scelta, sarebbe stato un colloquio avvenuto con Simeone che gli ha confermato la piena fiducia in vista della prossima stagione, e non solo.