Mercato Roma, Morata è impaziente: l’attaccante vuole lasciare Madrid

Alvaro Morata è uno di quei nomi che tiene banco in maniera calda nel mercato estivo della Roma. Tiago Pinto e la società giallorossa vogliono un colpo importante per rinforzare il reparto offensivo e il giocatore dell'Atletico Madrid è tra i papabili nella lista. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, lo spagnolo ha chiesto espressamente al proprio agente di velocizzare le trattative per lasciare Madrid e fare ritorno in Italia. L'ex Juventus, infatti, non si sente più parte integrante del progetto di mister Simeone, e ha bisogno di una nuova esperienza, di nuovi stimoli per ritrovare il sorriso. Su di lui, oltre alla Roma, c'è anche il Milan. I nodi per un suo possibile ritorno in Serie A, riguardano l'ingaggio, che Morata dovrebbe ridursi sensibilmente, visto i 6 milioni di euro che percepisce ora e la clausola di 20 milioni che l'Atletico chiede per lasciarlo partire. Un aiuto potrebbe provenire dal Decreto Crescita, che ammortizzerebbe le spese di un eventuale ritorno dell'attaccante spagnolo.