Mercato Roma, Mertens a colloquio con De Laurentiis: vicino il rinnovo col Napoli

I tifosi della Roma avranno sognato di vedere Mertens in giallorosso, dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi che accostavano il belga alla squadra di Fonseca come possibile vice–Dzeko. Le notizie che però filtrano da Napoli sembrano descrivere un futuro tutt’altro che romano per Dries Mertens: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, De Laurentiis e il centravanti si sono incontrati per discutere sul rinnovo del bomber partenopeo. Filtra positività a seguito del colloquio cominciato a pranzo e concluso nel pomeriggio: l’aggiornamento tra le due parti continuerà nei prossimi giorni e l’intesa sembra essere ad un passo. Il rinnovo dovrebbe estendersi fino al 2022, con l’aggiunta di un bonus alla firma del contratto.