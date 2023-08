Mercato Roma, Matic vola in Francia: visite mediche con il Rennes

Il passaggio di Nemanja Matic al Rennes sarà a breve ufficializzato. Il centrocampista serbo, come riporta Il Tempo, ha appena lasciato Roma per volare in Francia, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il club transalpino. La Roma dal trasferimento incassa 3 milioni di euro complessivi.