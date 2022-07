Mercato Roma, Mastrantonio piace alla Triestina

I giocatori della Roma Primavera continuano a far gola a molte squadre italiane. Tra questi c'è anche Mastrantonio sul quale ci sarebbe l'interesse della Triestina. Secondo il portale 'La casa di C', Giacomini è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione di Serie C e il baby portiere sarebbe tra i primi obiettivi. Ha difeso i pali giallorossi con 30 reti subite in 32 partite e ben 13 clean sheet. Di recente ha anche disputato i Giochi del Mediterraneo 2022. Un ottimo torneo per l’estremo difensore cheha parato anche un rigore contro il Portogallo. Numeri di altissimo livello per un giovane ragazzo classe 2004, uno dei migliori prospetti stando agli addetti ai lavori.