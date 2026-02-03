Mercato Roma, Massara puntava Bernasconi: proposta da 15 milioni rifiutata

Il mercato della Roma si è concluso prima con l'acquisto di Zaragoza e poi con la cessione in prestito di Buba Sangaré all'Elche. Una sessione invernale che ha messo alla dura prova Massara: il ds giallorosso ha arricchito la squadra con innesti per il presente come Malen e per il futuro come Vaz e Venturino. Il club giallorosso ha provato anche a rinforzare il reparto sugli esterni: ci sono stati tentativi per Fortini e anche per...Bernasconi. Il giovane talento azzurro dell'Atalanta è stato cercato dalla Roma, la quale - come riporta Tuttosport - avrebbe offerto alla dea ben 15 milioni: la risposta è stata un no secco, con l'offerta rispedita al mittente.