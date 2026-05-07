Mercato Roma, Massara pronto all’addio: contatti con il Marsiglia

Sembra solo questione di tempo prima che Ricky Massara saluti la Roma dopo solo una stagione dal suo ritorno. L'addio di Ranieri ha tracciato la strada e i rapporti tesi con Gasperini non sono un mistero. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, la Roma si sta muovendo attivamente per trovare quanto prima un sostituto. Il nome cerchiato in rosso è quello di Giovanni Manna, ds del Napoli, ma non è l'unico osservato dai Friedkin e da Gasp. Dal canto suo anche Massara si sta guardando intorno, consapevole che la sua avventura nella Capitale è vicina al capolinea. Il Marsiglia lo ha inserito in una ristretta lista di direttori sportivi e sono già stati avviati i primi contatti.