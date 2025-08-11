La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro

Redazione
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Gasperini: "Mi aspetto un attaccante dal mercato, ho parlato con i Friedkin"

La Roma è ancora a caccia di un esterno sinistro. Oltre a Sancho, i giallorossi seguono ancora Ezzalzouli del Betis. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore del Betis è nella lista di Massara da diverse settimana ed è un nome che è tornato di moda. A giugno era seguito anche dal Como, ma l'affare non è andato in porto. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra la Roma e il Betis. Gasperini continua a chiedere un rinforzo per completare il pacchetto offensivo. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

ezzalzouli Real Betis Balompie v Chelsea FC - UEFA Conference League Final 2025

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