Mercato, Roma-Marcos Leonardo: trattativa in stand-by, nessun rilancio dei giallorossi

La Roma tra due giorni giocherà la prima gara di campionato contro la Salernitana e Mourinho è ancora senza centravanti. Continua la trattativa per Marcos Leonardo nonostante le difficoltà delle ultime ore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it Pinto non molla il brasiliano, ma al momento non risultano nuovi rilanci. I giallorossi non hanno migliorato l'offerta e il presidente del Santos ha dichiarato che non ha intenzione di vendere il calciatore in questa sessione di mercato. Il club paulista sarebbe disposto a cederlo a dicembre, ma in quel caso sono i giallorossi che non vorranno prenderlo. Si continua a trattare e il gm portoghese spera di regalare il primo possibile un nuovo bomber allo Special One.