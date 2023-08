Mercato Roma, Marcos Leonardo si avvicina: offerta alzata a 12 milioni più bonus

Il mercato della Roma entra finalmente nel vivo. In attesa della cessione di Ibanez in Arabia, il club giallorosso vuole chiudere per un attaccante. Pinto ha deciso di puntare su Marcos Leonardo del Santos e secondo quanto riportato da il Tempo, le due parti si stanno avvicinando ad una chiusura della trattativa. La Roma, infatti, ha alzato la sua offerta arrivando fino a 12 milioni più 6 di bonus, con un 10% sulla futura rivendita. Marco Leonardo non vede l'ora di abbracciare la Capitale e sta facendo forti pressioni sul Santos affinché il tutto possa concludersi in tempi stretti. Per il giocatore è pronto un contratto da 1,4 milioni annui.