La Roma in questi primi giorni di sessione estiva di calciomercato è al lavoro sia in entrata, dove quella di Wesley dal Flamengo è come noto la pista più calda, sia in uscita, per fruttare nuove plusvalenze. Shomurodov è destinato al Basaksehir, ma anche tre giovani giallorossi sono a un passo dall'addio. Si tratta di Riccardo Pagano, destinato a passare al Bari, e il duo Mattia Mannini-Filippo Reale, entrambi concretamente vicini al passaggio alla Juve Stabia. Lo riporta l'edizione odierna de Il Messaggero. I due difensori sono reduci da una stagione solida in Primavera: Reale tra tutte le competizioni ha collezionato 35 presenze mentre Mannini, colpito da ben due infortuni quest'anno, ha raccolto 17 gettoni.