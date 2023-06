Mercato Roma, manca l’accordo con il Sassuolo per Volpato e Missori: la situazione

Dopo la cessione di Benjamin Tahirovic all'Ajax, la Roma è ancora al lavoro per piazzare alcuni dei suoi migliori giovani presenti in rosa. La trattativa con il Sassuolo per il trasferimento di Volpato e Missori sta proseguendo ma il club giallorosso non sarebbero soddisfatto dell'offerta ricevuta. L'italo-australiano piace all'Atalanta ma anche all'estero mentre sul laterale nato e cresciuto nella Capitale, ci sarebbero anche Juventus e Venezia. Le due società stanno cercando di trovare l'intesa definitiva ma in ogni caso, le trattative sarebbero slegate da quella per Davide Frattesi.