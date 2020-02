Mercato Roma, l’obiettivo è Toljan del Sassuolo. Su di lui anche il Milan

Jeremy Toljan è uno dei giocatori più interessanti messi in mostra dal Sassuolo nel corso della stagione. Come riporta il portale specializzato tuttomercatoweb.com, l’esterno di De Zerbi sarebbe entrato di prepotenza sia nel radar della Roma sia in quello del Milan. Gli scout delle due squadre sarebbero infatti al lavoro da tempo per osservare le ultime prestazioni del laterale difensivo, arrivato in neroverde nel corso della scorsa estate direttamente dal Borussia Dortmund. I due club potrebbero quindi puntare in maniera importante su di lui nel corso del prossimo mercato.