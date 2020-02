Mercato Roma, lo Sporting Lisbona segue Olsen

Al netto della papera nel derby, la Roma ha trovato una sicurezza tra i pali. Pau Lopez sta conquistando tutti, da Fonseca ai tifosi giallorossi. Dietro di lui Mirante e Fuzato, con Olsen che ha dovuto fare le valigie e traferirsi a Cagliari in prestito. Lo svedese ha fatto molto bene nella prima parte di stagione, ma il ritorno di Cragno lo ha fatto accomodare in panchina. L’ex Copenaghen ha la strada sbarrata e sarà così anche in estate al suo rientro a Trigoria. Olsen sarà di nuovo ceduto e diverse squadre estere sarebbero interessate. Come riporta ‘Record’, infatti, lo Sporting Lisbona starebbe seguendo molto da vicino l’estremo difensore svedese.