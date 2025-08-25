Ore caldissime in questo finale di calciomercato per la Roma di Gasperini che si aspetta almeno tre arrivi per completare la rosa. Oltre alla questione Sancho, salgono le quotazioni di Tsimikas del Liverpool e spuntano altre candidature.

MERCATO ROMA LIVE

Ore 00.30 - Come riporta Fabrizio Romano, nella giornata di martedì ci saranno altri contatti diretti tra Roma e Chelsea per Tyrique George. I Blues preferirebbero un trasferimento a titolo definitivo con una percentuale molto alta sulla rivendita, i giallorossi stanno parlando sia con il club inglese che con gli agenti del giocatore. Sul fronte Sancho ancora nessun cambiamento.

Ore 00.20 - Secondo 'Il Tempo', alcuni intermediari stanno provando a imbastire una trattativa per portare Artem Dovbyk al Newcastle.

Ore 23.05 - Come riporta 'Sky Sport', se Massara non avrà l'apertura da Sancho nell'incontro face-to-face potrebbe provare a chiudere per George, magari in prestito, sempre che arrivi l'ok di Gasperini. C'è anche Tsimikas in Premier, un obiettivo per i giallorossi: la Roma sta cercando di capire come arrivarci.

Ore 23 - Ricky Massara è atterrato a Londra per una missione mercato.

Ore 21.25 - Nelle prossime ore è previsto un nuovo vertice tra Massara e Obasi, agente di Sancho e George. Lo riporta il giornalista di 'Radio Crc' Marco Giordano.

Ore 19.45 - Tra Roma e Cagliari accordo per Salah-Eddine, che però vorrebbe tornare in Olanda.

Ore 19.15 - La Roma sta lavorando su Tyrique George del Chelsea: contatti con i Blues e gli agenti, c'è anche il Lipsia.

Ore 18.40 - Tsimikas ha aperto alla Roma, ma il Liverpool non ha ancora dato l'ok al prestito con diritto di riscatto.

Ore 18.00 - Fatta per il trasferimento di Ziolkowski, operazione da circa 6 milioni di euro. Il giocatore arriverà nella Capitale venerdì. Lo riporta Sky Sport. Il difensore voleva soltanto la Roma nonostante le offerte dalla Germania e ora l'accordo è stato raggiunto, aggiunge Fabrizio Romano. La percentuale sulla futura rivendita è pari al 10%.

Ore 16.20 - Fabio Silva, accostato anche alla Roma, è sempre più vicino al Borussia Dortmund. Come riporta Sacha Tavolieri, il Wolverhampton è a un passo dal raggiungere l'accordo con il club tedesco sulla base di circa 25 milioni di euro.

Ore 15.25 - Dovbyk-Villarreal, c'è distanza con la Roma sulla formula del trasferimento. Lo riporta Matteo Moretto, specificando come il club giallorosso prima di cedere l'ucraino vuole chiudere per il sostituto che attualmente non c'è.

Ore 15:10 - Elmas vuole solo tornare al Napoli. Come raccontato da Fabrizio Romano, il calciatore accostato anche alla Roma ha messo in stand-by le altre trattative. Come aggiunge Matteo Moretto, le differenze sono di carattere economico: da capire se il Lipsia abbasserà la sua richiesta o se il Napoli si avvicinerà.

Ore 15.00 - C'è un filo che lega Sancho e George: i due principali indiziati per rinforzare il reparto offensivo giallorosso infatti, come riporta Alfredo Pedullà, fanno parte dell'Elite Project Group, agenzia il cui rappresentante è Emeka Obasi.

Ore 14.00 - Sono ore cruciali per Tsimikas. Come riporta Aaron Ramiro, la Roma ha raggiunto un accordo a titolo personale con il terzino sinistro del Liverpool. Le trattative formali tra le due parti sono ormai in fase avanzata e il club giallorosso sta spingendo per un prestito con diritto di riscatto.

Ore 13.30 - Secondo Ekrem Konur, invece, il ds Massara starebbe sentendo quotidianamente Sancho per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. La Roma avrebbe fissato una nuova dead-line per mercoledì.

Ore 13.20 - L'entourage di Sancho e il Borussia Dortmund avrebbero in programma un incontro per parlare di un ipotetico ritorno dall'ala inglese in Germania. Lo riporta Aaron Ramiro.

Ore 13.10 - Il futuro di Baldanzi è incerto: il classe 2003 non è stato proposto all'Udinese, ma ci sarebbero diversi club italiani alla finestra. Lo rivela Matteo Moretto.

Ore 13.05 - Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda l'operazione Dovbyk-Villarreal. Secondo TMW gli spagnoli avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto, ma la Roma vorrebbe inserire l'obbligo.

Ore 12.00 - Come riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà è una giornata decisiva per Tsimikas. La Roma insiste e spera di convincere il Liverpool per il prestito. I Reds hanno tre terzini, per Tsimikas ci stanno provando anche il Marsiglia e un altro club di Premier.

Ore 11.30 - Il Villarreal fa sul serio per Dovbyk ed è pronto a prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Prima però la Roma deve chiudere per un altro attaccante.

Ore 10.30 - Gasperini ha telefonato a Matteo Pessina (28), che ha allenato a Bergamo per tre anni. Il centrocampista è oggi al Monza in Serie B e avrebbe un costo sostenibile secondo La Gazzetta dello Sport.

Ore 10.15 - Se Sancho resta irraggiungibile, allora andrà preso un profilo di pari livello. Secondo Il Messaggero uno dei nomi graditi è quello di Benjamin Dominguez del Bologna, ala argentina che all’Olimpico l’altra sera è rimasto in panchina per tutto il match.

Ore 9.30 - Si sblocca l'affare Ziolkowski. Il difensore polacco, secondo Il Messaggero, sbarcherà venerdì nella capitale. L’operazione si chiuderà sulla base di 6 milioni di euro più 1,5 di bonus, con il Legia che manterrà inoltre il 10% sulla futura rivendita del cartellino.