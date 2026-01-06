Mercato Roma LIVE: contatti per convincere Raspadori. Zikrzee spinge per partire

Tutte le notizie di giornata sul calciomercato dei giallorossi

Redazione 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 13:28)

La Roma questa sera sarà impegnata a Lecce, ma la testa è anche sul mercato. Non si è ancora sbloccata la situazione Raspadori che oggi partirà con l'Atletico per giocare la Supercoppa in Arabia Saudita. Stallo anche per Zirkzee dopo l'esonero di Amorim. Capitolo uscite: la Fiorentina è in pressing per Baldanzi, Dovbyk proposto al Napoli.

MERCATO ROMA - LIVE

Ore 12.00 - Zirkzee vuole ancora lasciare il Manchester United. Come riporta Teamtalk, l'esonero di Amorim non dovrebbe cambiare le volontà dell'olandese che vuole fortemente il trasferimento nella Capitale. Nei prossimi giorni la Roma farà un nuovo approccio per cercare di accelerare i tempi e trovare l'intesa con ill club inglese.

Ore 10.45 - Pisilli rimane in uscita: sul centrocampista giallorosso ci sono Genoa, Cagliari, Sassuolo e Parma scrive Tuttomercatoweb.

Ore 9.45 - La trattativa per Raspadori non è conclusa. Proseguono i contatti con il giocatore per sbloccare l'affare, l'accordo con l'Atletico invece è stato già trovato scrive Il Tempo

Ore 9.30 - Secondo quanto riportato da Sky Sport è in programma un incontro tra la Lazio e gli agenti di Basic per trattare il rinnovo. Il centrocampista era stato offerto alla Roma nei giorni scorsi.

Ore 8.15 - Baldanzi rimane in uscita, la Fiorentina è in pressing. Viola che puntano anche Dragusin, obiettivo dei giallorossi per rinforzare la difesa. Lo scrive Il Corriere dello Sport

Ore 8.00 - Zirkzee continua ad essere un nome caldo nonostante l'esonero di Amorim. La volontà del giocatore è quella di cambiare aria, ma c'è attesa per il nome del nuovo allenatore. Tra i profili sondati c'è quello di Maresca secondo Sky Sport

Ore 7.30 - Bailey verso l'addio: la Roma tratta con l'Aston Villa per l'interruzione del prestito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ci sono stati dei sondaggi da parte di alcuni club turchi. In uscita Ferguson che piace al Betis.

Ore 7.15 - Non si è ancora sbloccata la situazione legata a Raspadori. Ieri c'è stata una chiamata tra il tecnico e il giocatore, ma nelle ultime ore si è rifatto vivo il Napoli. I partenopei potrebbero tornare alla carica in caso di cessione di uno tra Lang e Lucca, scrive Il Messaggero