Mercato Roma LIVE: Malen è sbarcato a Ciampino. Giallo Zirkzee, Baldanzi verso Genoa

Segui tutta la giornata di mercato: da Malen a Zirkzee passando per le cessioni

Redazione 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 22:02)

In mattinata previste visite e firma per Robinio Vaz. Ma oggi è soprattutto il giorno di Malen per il quale la Roma vuole chiudere entro la serata per garantire a Gasperini un rinforzo in attacco in vista del Torino. Movimenti anche in uscita. Segui tutti gli aggiornamenti di un'altra giornata bollente.

Ore 21.50 - Malen è sbarcato a Ciampino, selfie e autografi con i circa 50 tifosi arrivati in aeroporto.

Ore 21.00 - Ufficiale l'acquisto di Robinio Vaz. Contratto fino al 30 giugno 2030. Vestirà la maglia numero 78.

Ore 20.45 - La Roma sta attuando una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo e tra i possibili partenti ci sarebbe anche Dybala. Lo rivela TMW, che precisa come il club giallorosso valuterebbe offerte congrue per l'argentino già a gennaio: apprezzamenti da Brasile e Arabia Saudita.

Ore 18.45 - In attesa dell'ufficialità del trasferimento di Robinio Vaz alla Roma, l'attaccante francese classe 2007 ha salutato il Marsiglia su Instagram: "Oggi si apre un nuovo importante capitolo", uno stralcio del suo post.

Ore 18.30 - Novità sul trasferimento Baldanzi-Genoa da Matteo Moretto. Il trequartista della Roma è veramente molto vicino a diventare un nuovo calciatore rossoblù, su spinta anche di De Rossi. Non andrà però in Liguria in prestito secco, bensì con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Atteso il via libera dei giallorossi.

Ore 14.50 - Baldanzi è sempre più vicino al Genoa. Come riporta Matteo Moretto, manca sola il via libera della Roma. Ma, salvo colpi di scena, sarà un nuovo giocatore della squadra rossoblù.

Ore 13.48 - Oggi è il Malen-Day. L'attaccante olandese sbarcherà nella Capitale alle 21

Ore 13.45 - La Roma ha abbondonato definitivamente la pista che porta a Zirkzee. Dall'Inghilterra, infatti, riportano che il club giallorosso ha comunicato allo United che non è più interessato al giocatore.

Ore 12,20 - E' fatta per Malen alla Roma. L'olandese arriva in prestito oneroso di 2 milioni e obbligo di riscatto a 25. Oggi lo sbarco e le visite mediche

ORE 11,30 - Aspettando segnali dalle prime della classe, sono ancora le squadre in corsa per la salvezza a muovere il mercato. Con la Liguria in grande fermenta Lo Spezia ha trovato l'accordo con la Cremonese per avere anche Valoti, dopo Sernicola, mentre oggi dovrebbe essere definito l'arrivo del nuovo play, ossia il giovane Romano dalla Roma, visto che Nagy potrebbe partire come riporta la Gazzetta dello Sport.

Ore 11 - Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe essere lontano dalla Capitale e l'attaccante ucraino potrebbe lasciare la Roma già nella sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il Fenerbahce è interessato al centravanti giallorosso e ha allacciato i contatti.

ORE 9,45 - Le condizioni di Angelino invitano a una riflessione a sinistra. La Roma sta cercando un esterno e secondo Leggo oltre a Fortini piace anche Francisco Moura del Porto

ORE 09,00 - Malen è sempre più vicino. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà che aveva lanciato la notizia, l'olandese deve solo svolgere visite mediche e firmare il contratto. Inserito l'obbligo di riscatto anche in caso di Europa League

ORE 08,30 - Secondo Sky Sport la Roma non sta cercando solo attaccanti. Spunta infatti Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria. Sul giocatore, però, c'è la forte concorrenza del Napoli