Mercato Roma LIVE: accordo raggiunto per Wijnaldum, mancano solo le firme

Tutti gli aggiornamenti del mercato della Roma raccontati LIVE. La trattativa per portare Wijnaldum in giallorosso sembra ormai essere in via di definizione. Anche un attaccante tra Shomurodov o Perez sono vicini alla partenza e questo può dare il via libera a Belotti che ha trovato già l'accordo con la Roma. Villar, Kluivert, Diawara e Veretout gli altri nomi in uscita.