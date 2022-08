Wijnaldum-Roma: il giocatore è atteso nella capitale tra stasera e domani

L’orario del volo che porterà Wijnaldum a Roma ancora non c’è: potrebbe arrivare stasera come domani, ma l’intenzione del club giallorosso è quella di chiudere tutto entro venerdì (sbarco, visite e ufficialità)

Ulteriori conferme sull'indiscrezione di questa mattina, arrivano anche da Gianluca Di Marzio e da La Gazzetta dello Sport. Ancora poche ore ma è fatta per Wijnaldum: i tifosi lo aspettano, la società anche, tra stasera e domani atteso nella capitale. Nella notte è stato trovato l’accordo tra la Roma e il Psg per il trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto e contributo del club francese allo stipendio netto di 7 milioni. L’orario del volo che porterà Wijnaldum a Roma ancora non c’è: potrebbe arrivare stasera come domani, ma l’intenzione del club giallorosso è quella di chiudere tutto entro venerdì (sbarco, visite e ufficialità).