Mercato Roma, Lipsia e Hoffenheim su Shomurodov

Il club per il cartellino dell'attaccante accetterebbe offerte a partire dai 15 milioni di euro

Non ha mai convinto in pieno a Roma ma per Eldor Shomurodov, uno degli acquisti più costosi per il club giallorosso, non mancano le offerte: secondo quanto riferisce Francesco Balzani su Leggo, per l'attaccante uzbeko si registra il gradimento di due club tedeschi: Lipsia e Hoffenheim. La Roma per il cartellino di Shomurodov accetterebbe offerte a partire dai 15 milioni di euro.