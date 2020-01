Mercato Roma, l’Inter lascia la porta aperta per Politano: si studiano due possibili formule

La telenovela Politano non è ancora finita. L’esterno dell’Inter, nonostante lo scambio saltato con Spinazzola e il botta e risposta tra i club, resta in orbita Roma. Anche perché i nerazzurri devono prima cedere lui per chiudere l’operazione Giroud. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’ex Sassuolo si è promesso ai giallorossi e l’Inter è anche disposta ad accontentarlo. Ma solo con due possibili formule: una è il prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo dopo 10 presenze, l’altra è un prestito di 18 mesi, che però prevederebbe già l’obbligo di riscatto nel 2021.