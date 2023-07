Scamacca, l’Inter sorpassa la Roma: presentata offerta a titolo definitivo

L'Inter fa sul serio per Scamacca. Secondo quanto riportato da ilTempo.it, infatti, il club nerazzurro avrebbe presentato una prima offerta a titolo definitivo al West Ham per acquistare l'attaccante azzurro da tempo immemore nel mirino della Roma. La prima offerta dell'Inter per anticipare la concorrenza - come aggiunge Sky Sport - si aggira tra i 20 e i 22 milioni senza condizioni per portarsi a casa l'attaccante a titolo definitivo, la formula che il West Ham vuole sin dall'inizio. Mentre la Roma sta puntando sul prestito con obbligo di riscatto a determinate presenze e con la qualificazione in Champions. Il club inglese starebbe valutando la proposta. La Roma che ha già l'accordo con Scamacca non si sposta dalla proposta di prestito oneroso con riscatto condizionato. In caso l'offerta non dovesse cambiare in tempi brevissimi, allora l'Inter salirebbe in pole per l'attaccante che stufo di aspettare avrebbe dato il suo gradimento all'Inter dopo aver detto no al Milan. Tra i nomi nel mirino di Marotta ci sono tuttavia anche Balogun e David, che però costano di più. La ruota di scorta è proprio Scamacca che invece per la Roma, in questo momento di magra, sarebbe un lusso.